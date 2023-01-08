Morocco's Tarik Bendamou (C) is hugged by his coach Jamal Fathi after scoring against Chile during their first round, Group C football game for the FIFA World Youth Championship in Utrecht, 17 June 2005. AFP PHOTO / Aris Messinis (Photo by ARIS MESSINIS / AFP)

الفيفا يذكّر بإنجاز سابق لـ”أشبال الأطلس”

2023-01-08 / 09:16
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هبة بريس _ رياضة

استحضر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الإنجاز التاريخي لأشبال منتخب المغرب عند تحقيقهم المركز الرابع في كأس العالم 2005 لأقل من 20 عاما.

ونشر “الفيفا” مقطع فيديو لبعض أهداف “أشبال الأطلس”، وارفق التغريدة بعبارة “منتخب المغرب دائما ما كان سباقا لكتابة التاريخ”.

وقال الفيفا “هل تعلم أن أشبال الأطلس حققوا المركز الرابع أيضا في كأس العالم FIFA لأقل من 20 سنة في 2005؟ “.

وخلال البطولة استطاع المنتخب المغربي “إحراج منتخبات قوية” كالمنتخب الايطالي و البرازيلي والياباني

ويحتل المغرب المركز الحادي عشر عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما حقق المركز الرابع بمونديال قطر بعد هزيمته أمام المنتخب الكرواتي بهدفين لهدف واحد.

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