طقس الأحد.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق كل من المرتفعات، الهضاب العليا الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل و السهول الشمالية والوسطى، مع مرور سحب عابرة ستصبح كثيفة أكثر فأكثر فوق كل من مناطق طنجة، الريف، واللوكوس، مما سيهيء الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطريالجمعة الجمعة الجمعة ة و ذلك خلال الظهيرة و الليل.

كما يرتقب تسجيل هبات لرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، إضافة إلى تناثر غبار داخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين (03-) و02 درجات بكل من الأطلس، الريف، السفوح الجنوبية الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 08 درجات بكل من مناطق السايس، هضاب الفوسفاط، و والماس، والغرب، والسهول الممتدة غرب الأطلس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 10 و 16 درجة بجنوب المملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0