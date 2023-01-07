العثور على جثــ..ـتي شابين بين عجلات طائرة في العاصمة الكولومبية

2023-01-07 / 23:04
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هبة بريس - وكالات

قالت شركة طيرانأفيانكا ومكتب المدعي العام في كولومبيا اليوم السبت إنه جرى العثور على جثتي شابين، ربما كانا من جمهورية الدومنيكان، في الهيكل السفلي (جهاز الهبوط) لطائرة تابعة للشركة أثناء إجراء عملية صيانة لها في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وقالت أفيانكا في بيان “عند وصول الطائرة إلى مطار إل‭‭‬‬دورادو في بوغوتا، اكتشف أفراد من شركة الطيران جثتي شابين سافرا خلسة في جهاز الهبوط للطائرة”، مضيفة أن الاكتشاف تم مساء أمس الجمعة.

وعبرت الشركة عن تعاطفها مع أسرتي الشخصين، وأضافت أنه على الرغم من قيامها بتفتيش الطائرات قبل كل رحلة، فإن أمن المطارات والمناطق المحظور دخولها يقع على عاتق السلطات.

وقال مكتب النائب العام في بيان “تنفذ هيئة التحقيق الفني التابعة للنائب العام إجراءات عاجلة لتحديد جنسية صاحبي الجثتين، اللذين يتراوح عمرهما بين 15 و20 عاما، وهما من أصل أفريقي وعُثر عليهما داخل الطائرة”.

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