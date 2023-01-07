الياس حسني

موهبة كروية جديدة ..إلياس حسني يرحب باللعب للمنتخب الوطني المغربي

2023-01-07 / 22:25
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هبة بريس - الرياضة

رحب اللاعب الشاب إلياس حسني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي باللعب للمنتخب الوطني المغربي خلال مشواره الدولي.

وقال والد اللاعب في تصريحات صحفية إن إلياس حسني بعتز باصوله المغربية ويرغب في حمل قميص اسود الأطلس خلال مسيرته الدولية.

ومعلوم أن إلياس حسني لعب امس الجمعة أول مباراة رسمية له مع كبار باريس سان جيرمان بعدما دخل كبديل أمام شاتورو في مسابقة الكأس.

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