ولاية أمن العيون

العيون..التحقيق مع شرطيين بسبب تعنيف موقوف تحت الحراسة النظرية

2023-01-07 / 21:57
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هبة بريس -

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم السبت، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة، يشتبه في تورطهما في استعمال العنف في حق شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت إجراءات المراقبة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية قيام شرطيين باستخدام العنف في حق شخص كان في حالة سكر متقدمة، خلال إشرافهما على مهام حراسة الأشخاص المحتفظ بهم، وهو ما استدعى توثيق تلك الأفعال وفتح بحث قضائي على ضوئها.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع الشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية والمخالفات التأديبية المرتكبة.

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‫5 تعليقات

  2. طبعا هم لصوص مبتزون و مبتدؤون في السرقة لانهم تعلموا السرقة من اللصوص الكبار الغنيين عن التعريف .تماسيح و عفاريت

  5. امور غريبة تقع في بلادنا…منها ما ورد في الموضوع المنشور….واكثرها اصبح عاديا .

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