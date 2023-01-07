الجزائر..مصــ..ـرع ثمانية أفراد من عائلة واحدة في حادث مرور مروع

هبة بريس - وكالات

لقي ثمانية أشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة بينهم خمسة أطفال، حتفهم في حادث مرور في شرق الجزائر حسبما أعلن الدفاع المدني السبت.

وقضى الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 أعوام و13 عاما، والوالدان وعمة في اصطدام سيارتهم في ساعة متأخرة الجمعة بشاحنة قرب مدينة باتنة، على ما جاء في بيان من دون تقديم تفاصيل حول ملابسات الحادث.

في 2021 سجلت الجزائر حوالى 22 ألف حادث مرور تسببت بمقتل 3601 شخص وجرح 29,763 آخرين وفق السلطات.

ولم يُعلن بعد عن حصيلة حوادث عام 2022.

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