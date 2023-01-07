سيدي افني : إعتقال ” حراݣ” والبحث جاري على آخرين بعد غرق 13 مرشح للهجرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية لسيدي افني ، من الوصول إلى ” الحراݣ” الذي اودى بحياة 13 شخص غرقا بشاطئ ميراللفت نهاية السنة الماضية.

المشتبه فيه، يبلغ من العمر 26 سنة يتحدر من جماعة اصبويا بإقليم كلميم، كما أن الأبحاث الجارية قد توصلت الى وجود شركاء للموقوف في تنظيم عملية تهجير البشر كلهم يتحدرون من نفس الاقليم.

فاجعة ميراللفت كانت ليلة رأس السنة، بعد إنطلاق مركب في جنح الظلام انطلاقا من شاطئ “إيمي ن تركا” في اتجاه لاس بالماس خلف 13 شاب غرقا فيما تم انقاذ اخرين .

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