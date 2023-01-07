نقابة للمحامين تهاجم وزير العدل.. وتطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة

هبة بريس - الرباط

انتقدت نقابة المحامين بالمغرب، الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة .

وعبرت نقابة المحامين في ببان لها عن استنكارها للخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها ، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.

ودعت نقابة المحامين الى إلغاء نتائج الامتحان وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات.

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