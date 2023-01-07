نقابة للمحامين تهاجم وزير العدل.. وتطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة
هبة بريس - الرباط
انتقدت نقابة المحامين بالمغرب، الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة .
وعبرت نقابة المحامين في ببان لها عن استنكارها للخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها ، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.
ودعت نقابة المحامين الى إلغاء نتائج الامتحان وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات.
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13 تعليقات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفساد حتى فيما يخص الأحكام الغير المنفدة في المحاكم إلى متى والناس تموت، والأحكام لم تنفد بعد . لعل هذه الفضائح في إختبار المحامات يكشف الغطاء على ما خفي أعظم. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول لا يحس بأوضاع المستضعفين في هذه البلاد السعيدة.
اهم خاجة انهم يعاودو ليهم الامتحان اولا يكون تصحيح عادل وصاف
شيء عادي أن ينجح أبناء المحاميين نظرا للجو الذي تهيؤوا خلاله لمدة سنين فهو أيضا يحتسب تكوينا، زعما الواحد يكون منطقي. ماشي بحالي عاد تي كتاشف.
هيئة المحامين ارادت بهذا البلاغ أن ترفع شعار انصر أخاك ظالما أو مظلوما……لالالا أيتها الجمعية القانونية….الحق حق ولو أريد به باطل….المباراة قنبلة انفجرت فتفتتت شظاياها في كل اتجاه….الكولسة التسريب تغيير أرقام تسلسلية بطريقة خاذعة لاقصاء أبناء الشعب ومنحها لأبنائهم الذين درسوا بكندا…..الخلاصة فضيحتنا شغلت وسائل الإعلام المختلفة الوطنية والدولية أصبحت حديث العالم…. إلغاء نتائج هذه المباراة هو الحل وانقاذ ماء وجه الوزارة الوصية…. للأسف مهنة المحاماة أصبحت ناديا عائليا يضم السلالات المقربة من سلك القضاء والعدالة….اينكم أيها النقباء….أأااااه ….لقد اخترتم أبناءكم أو بالأحرى وضعتموهم في الرتب الاولى للناجحين….لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم….!!!؟
اما المسؤول يرحل وإلا الفوضى في لبلاد ونتمناو شي غضبة ملكية للحد من هده التجاوزات لآن الصور ر ة المعطاة على المغرب خارج الوطن سارت من سيء الى اسوأ
هدا عبث يا ايها السادة المحاماة لماد اصدار بلاغ .ان رايتم اي ضرر او تشهير فادهبوا الى القضاء .
المسألة واضحة المهم يتم انجاح ابنائهم وبعد ذلك اذا لم يكتمل النصاب فواحد أو اثنان من ابنائنا كما العادة هذا ما ألفناه فلا غرابة
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
يجب إلغائه واعادة النتائج
سيتم إعادة الامتحانات
الظلم ظلمات يوم القيامه
نقابت المحامين تتدعرف كس. التلاعب بهذه الأشياء الحساسة
تم وضع صيغة الاختبار على مقاس ابن الوزير وابناء المشرفين عليه وابناء الاعيان والحزب حسبنا الله ونعم الوكيل