نقابة للمحامين تهاجم وزير العدل.. وتطالب بإلغاء نتائج امتحان المحاماة

2023-01-07 / 21:07
0
هبة بريس - الرباط

انتقدت نقابة المحامين بالمغرب، الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة .

وعبرت نقابة المحامين في ببان لها عن استنكارها للخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها ، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.

ودعت نقابة المحامين الى إلغاء نتائج الامتحان وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش المدرسي

طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش…

2023-01-07 / 20:46
Photo of سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من المغرب

سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من…

2023-01-07 / 20:42
Photo of برلمانية تسائل السكوري حول حقوق عاملات الفرولة بالحقول الاسبانية

برلمانية تسائل السكوري حول حقوق عاملات الفرولة بالحقول الاسبانية

2023-01-07 / 20:21
Photo of الحركة الشعبية تعبر عن قلقلها من “تداعيات مباراة المحاماة” وتدعو الى إحترام تكافؤ الفرص

الحركة الشعبية تعبر عن قلقلها من “تداعيات مباراة المحاماة”…

2023-01-07 / 19:50
Photo of الحسيمة ..السجن والغرامة لمتهم بالتحرش الجنسي

الحسيمة ..السجن والغرامة لمتهم بالتحرش الجنسي

2023-01-07 / 19:11
Photo of نادي قضاة المغرب: “قلقون بخصوص نتائح مباراة المحاماة وماحدث يمس بثقة المغاربة “

نادي قضاة المغرب: “قلقون بخصوص نتائح مباراة المحاماة وماحدث…

2023-01-07 / 18:39
Photo of الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط افتتاح المتحف الوطني للحلي

الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط افتتاح المتحف الوطني للحلي

2023-01-07 / 17:45
Photo of إدارية الرباط تأمر بمعاينة ورقة إجابة مترشحة “راسبة” بمباراة المحاماة

إدارية الرباط تأمر بمعاينة ورقة إجابة مترشحة “راسبة” بمباراة…

2023-01-07 / 17:04
Photo of بلغت قوتها 4.4 درجات.. هزة أرضية ثانية بإقليم الحسيمة

بلغت قوتها 4.4 درجات.. هزة أرضية ثانية بإقليم الحسيمة

2023-01-07 / 16:46
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 45 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 45 إصابة جديدة

2023-01-07 / 16:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق