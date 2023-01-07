أكادير : سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية والبحث عن اللصوص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعرض منزل في حي ليراك بورگان بمدينة أكادير لعملية سرقة، تم خلالها السطو على مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية، وتجهيزات خفيفة .

وأكدت مصادر متطابقة ل ” هبة بريس” أن المنزل في ملكية مسير مطعم بكورنيش المدينة ، تعرضت إلى عملية سرقة، أثناء غيابه وأسرته عن المنزل.

ولم تحدد مصادر الجريدة قيمة المجوهرات الثمينة ولا المبالغ المالية المسروقة؛ بيد أنها أكدت أن الأمر يتعلق بملايين السنتيمنات وبمجوهرات ثمينة خاصة بزوجة مسير المطعم .

وفتحت الشرطة القضائية والعلمية تحقيقاتهما بعد معاينة المنزل الذي تعرض للسطو، فيما الأبحاث جارية للوقوف على المشتبه فيهم من وراء هذه العملية.

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