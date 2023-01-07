طنجة ..إيقاف شخص بحوزته أجهزة إلكترونية تستعمل في الغش المدرسي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الخميس 5 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أجهزة إلكترونية موجهة لاستعمالها في الغش في الامتحانات الدراسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج هذه الأجهزة المهربة.
وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزة المشتبه فيه على ستة أجهزة مهربة من نوعVIP ، علاوة على مجموعة من السماعات اللاسلكية الدقيقة والبطاريات والأسلاك الكهربائية الخاصة بهذه الأجهزة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
5 تعليقات
يجب وضع أجهزة التشويش في كل مراكز الامتحانات ما عدا هذا يصعب جدا محاربة هذه الظاهرة التي بواسطتها نجد نسب النجاح مرتفعة جدا رغم المستوى المتدني للتلاميذ والطلبة
يا إله إنها جريمة فضيعة، عليه أن يعاقب كما عوقب الذين يسرقون اراضي البلد و يهربون اموالها و خيراتها و فقرو شعبها و ضيعو الشباب بالحشيش و القرقوبي، لابد أن يعاقب حتى يكون عبرة للأخرين
تدني المستوى التعليمي في المغرب و عدم احترام الاسانذة .ساهم بشكل كيير في نفشي ظاهرة الغش
و المسؤوبية نقع عل الآباء قبل المعلمين
اذا لم يتم وضع اجهزة التشويش فسيظل الغش قائما لان المكلف بالحراسة لا يمكنه كشف جهاز بحبة العدسة داخل اذن المترشح
السلام عليكم نجح بالغش لكن الدولة في جميع الامتحانات أصبحت عارفة متل هده السنة امتحان الطب اعتمدت على معدل 12 وكانت المفاجأة أغلب من اجتازوا الامتحان معدل12الى 16 أين أصحاب النفخ والغش أنجح بالغش والراس خاوي تبقى دور وانتى خاوي