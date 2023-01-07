سبتة المحتلة ..دفن جثة يمني حاول التسلل سباحة من المغرب
هبة بريس - مكتب طنجة
شهدت مقبرة سيدي مبارك بسبتة المحتلة، مراسيم دفن يمني انتشلت جثته من مياه شاطئ “بنزو” من قبل الحرس المدني الاسباني .
وبحسب موقع “الفارو دي سوتا” بسبتة المحتلة فقد تم تشييع جثمان اليمني بحضور العديد من الأشخاص الذين أثروا التواجد على الرغم من عدم معرفتهم بهذا الرجل البالغ من العمر 47 عامًا ، والذي ترك وراءه زوجة وابنة .
وكان اليمني قد حاول التسلل الى سبتة المحتلة سباحة انطلاقا من المغرب قبل ان يلقى مصرعه غرقا .
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6 تعليقات
عوض دوله المغربية تحل مشاكل د شعب رجعنا كنتضروا مو اسبانيا تخذمنا وتروج علينا ويجيو شي
مغاربه يقولك أسبانيا دوله عدو وخطر سير
ها هي طنجة سيرو خدمو أرض الله واسعة رآه طنجة أفضل من مليلية
الباسبور المغربي للعاملين بسبتة يملؤه الإسبان بطوابعهم حتى يؤكدو إسبانية سبتة، ما يجعل العمال الكادحين المغاربة مضطرين إلى تغيير الباسبور ومايتبع ذلك من إجراآت مستحيلة حيث يجب على العامل الوقوف عن العمل في إنتظار خروج الباسبور الجديد، ننتظر من حكومتنا أن تقف الند للند في مراعات مصالح أبنائها
لاننسى ان المدينتان لاتزل مغلاقتان في وجه مول الباصبرولخضر
اللهم اغفر اجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات
اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات