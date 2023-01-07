برلمانية تسائل السكوري حول حقوق عاملات الفرولة بالحقول الاسبانية
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حنان فطراس، سؤالا كتابيا إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بخصوص ضرورة ضمان حقوق النساء المغربيات العاملات بحقول جني الفراولة بإسبانيا.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية تساؤل عن “إجراءات الوزارة لتوفير السلامة لهؤلاء العاملات المغربيات لتفادي الظروف الصعبة التي عشنها في التجارب السابقة وحفظ كرامتهن وحمايتهن وكذا مواكبتهن عند الرجوع ودمجهن في الدورة الاقتصادية؟”.
وأضافت فطراس قائلة “في ظل انفراج العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، طلبت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في مذكرة موجهة إلى وزارة التشغيل المغربية ووكالة الإنعاش والتشغيل إنجاز 3 آلاف عقد عمل موسمي جديد لتعويض النقص الحاصل في العمالة القادمة من بلدان الاتحاد الأوروبي”.
وأردفت النائبة البرلمانية ” أن جني التوت الأحمر في منطقة ولبة الإسبانية سيحتاج هذه السنة إلى قرابة 11 ألف من العاملات الموسميات المغربيات مع إمكانية جلب 3 آلاف عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة، حيث تعهدت السلطات الإسبانية باتخاذ عدة إجراءات التي من شأنها تحسين ظروف عمل وإقامة العاملات المغربيات داخل أراضيها “.
7 تعليقات
كانصاوبو السيارات والطائرات والمعامل والمصانع غي مشتتين وماقدرينش نَوفرو لهاد العيالات عمل قاو و اجرة شهرية تحفض كرامتهم بلا مايمشيو يتغربو فبلادات ناس ويضربو تمارة وعاد الاستغلال بشتى الانواع ديالو
هاتولي دولة من دول العالم تقبل حكومتها بشرط تصدير نسائها ربات العائلات دون رجالها ؟! ثم كيف يقبل الرجال بهذا ……أليس العرض والشرف أهم من المال و تحسين ضروف الحياة
كيف لإنسان ان يفخر بمغربيته بمثل هذه . ……،نساء يسقن الى حقول الفراولة. لاحول ولا قوة الا بالله
والله لقد أصبحنا مدلولين امام الأعداء. اين هي الننفس ؟ اين هي الرجولة في المغاربة.؟. اليوم استحي ان أقول انا مغربي.
طلاب نساء للعمل فى حقول اسبانية لتشتت شمل اسر المغاربة ونيل من شارف المغاربة واهانتهم الا يوجد مسؤلين غيرون على شارف أخواتهم دول افقر منا بكتير لم توصل لهده المهزالة لو كانت لهم نية بجلب العمال لعمل لا شيء اخر لا طلبو شباب رجال وليس نساء المتزوجات والمطلقات
اما عن الجمعيات التي تتحدث عن حقوق المرأة تسكت في مثل هذه الاخبار فين هي التي تتحدث عن المساواة في الارث بين الرجال و النساء لا حول و لا قوة الا بالله
صاحب فكرة إرسال النساء للخارج لجني الفراولى فاشل بدون مباديء ولا تهمه كرامة المرأة المغربية ولا المغاربة يهمه فقط العملة وطريقة جلبها لا يهمه.