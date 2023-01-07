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برلمانية تسائل السكوري حول حقوق عاملات الفرولة بالحقول الاسبانية

2023-01-07 / 20:21
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هبة بريس - الرباط

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، حنان فطراس، سؤالا كتابيا إلى يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بخصوص ضرورة ضمان حقوق النساء المغربيات العاملات بحقول جني الفراولة بإسبانيا.

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية تساؤل عن “إجراءات الوزارة لتوفير السلامة لهؤلاء العاملات المغربيات لتفادي الظروف الصعبة التي عشنها في التجارب السابقة وحفظ كرامتهن وحمايتهن وكذا مواكبتهن عند الرجوع ودمجهن في الدورة الاقتصادية؟”.

وأضافت فطراس قائلة “في ظل انفراج العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، طلبت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في مذكرة موجهة إلى وزارة التشغيل المغربية ووكالة الإنعاش والتشغيل إنجاز 3 آلاف عقد عمل موسمي جديد لتعويض النقص الحاصل في العمالة القادمة من بلدان الاتحاد الأوروبي”.

وأردفت النائبة البرلمانية ” أن جني التوت الأحمر في منطقة ولبة الإسبانية سيحتاج هذه السنة إلى قرابة 11 ألف من العاملات الموسميات المغربيات مع إمكانية جلب 3 آلاف عاملة إضافية لسد النقص في اليد العاملة، حيث تعهدت السلطات الإسبانية باتخاذ عدة إجراءات التي من شأنها تحسين ظروف عمل وإقامة العاملات المغربيات داخل أراضيها “.

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