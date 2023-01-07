مسن يــ..ـنهي حياته شنــ..ـقا بالقصر الكبير

2023-01-07 / 20:09
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هبة بريس - وكالات

أقدم رجل مسن في الثمانينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله بمدينة القصر الكبير .

وعثر على المعني بالامر جثة معلقة بواسطة حبل داخل منزله ، حيث يرجح ان يكون قد اقدم على انهاء حياته بسبب اضطرابات نفسية .

وجرى نقل جثة المعني بالأمر إلى مستودع الأموات، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة سبب الانتحار.

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‫6 تعليقات

  1. أسباب الإنتحار هي البطالة الفقر والتهميش الغلاء الفاحش قهر الفقراء مساكين لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ومن يقول أن هذه ليست بأسباب الإنتحار تجده لذيه المال وأجرة سمينة يقول للآخرين صبروا راه البلاد زوينة لأنه لايتخبط في مشاكل الكراء وغلاء المعيشة غلاء فاحش حسبنا الله ونعم الوكيل

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.شيخ كبير مسكين.الله اعلم به .لو وجد حكومة تفكر فيه لما اقدم على هدا العمل

  3. لاحول ولاقوة الابالله. أغلبية المسنين يعانون من الاكتئاب ويشعرون بالحزن والوحدة فاحسنوا إلى اباءكم وامهاتكم ولا تتركوهم وحيدين فالوحدة تقتل

  4. أللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة
    “أللهم لاتزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة انك انت الوهاب

  5. هذي جريمة قتل كيف يعقل ان يصبر الى هذه السن للاوضاع الاجتماعية ويضع حدا لحياته الا اذا كان تعرض لضغوط عائلية سببها العالم يعلم الله يغفر له

  6. ككل الآدميين جاء هذا الشيخ إلى الدنيا دون إرادته ، لكنه تركها بتمام إرادته ، هذا تميز من نوع آخر ، فدعوه وشأنه ! !

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