مسن يــ..ـنهي حياته شنــ..ـقا بالقصر الكبير

هبة بريس - وكالات

أقدم رجل مسن في الثمانينيات من العمر على وضع حد لحياته شنقا داخل منزله بمدينة القصر الكبير .

وعثر على المعني بالامر جثة معلقة بواسطة حبل داخل منزله ، حيث يرجح ان يكون قد اقدم على انهاء حياته بسبب اضطرابات نفسية .

وجرى نقل جثة المعني بالأمر إلى مستودع الأموات، في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة سبب الانتحار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0