أنس الزروري

أنس الزروري يتألق ويسجل ثنائية في كأس الاتحاد الانجليزي

2023-01-07 / 19:57
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هبة بريس - وكالات

سجل اللاعب المغربي أنس زروري ثنائية لفريقه برنلي في مرمى بورنموث في منافسات كأس الإتحاد الانجليزي.

وافتتح مانويل بينسون التسجيل لبيرنلي في الدقيقة السادسة، قبل أن يوقع لاعب المنتخب المغربي الزروري الهدف الثاني في حدود الدقيقة الـ39′.

وواصل الزروري تألقه في المباراة، ونجح في تسجيل هدفه الشخصي الثاني في المباراة، والثالث لنادي بيرنلي، ليحسم هذا الأخير أطوار الشوط الأول من مباراته ضد بورنموث متفوقا بثلاثة أهداف لواحد.

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