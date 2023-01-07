تركيا.. مصرع 5 أشخاص وإصابة العشرات في انقلاب حافلة ركاب

هبة بريس - وكالات

لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرين في حادث انقلاب حافلة، ليلة الجمعة – السبت، في مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.

وذكر الإعلام التركي أن سائق الحافلة فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب الأمطار الغزيرة، وخرجت الحافلة عن السيطرة وانقلبت.

ووفقا للتقديرات الأولى، توفي في الحادث 5 أشخاص، بينهم رضيع واحد. كما أصيب 22 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في مكان الحادث.

وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع كما تم اعتقال سائق الحافلة ومساعده.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0