طنجة ..احباط محاولة انتـ..ـحار أربعينية بالشاطئ البلدي

هبة بريس - مكتب طنجة

حاولت سيدة في عقدها الرابع، اليوم السبت وضع حد لحياتها غرقا بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة.

وعمدت المعنية بالأمر الى إلقاء نفسها في عرض البحر، قبل أن يتم رصدها من قبل بعض المارة، الذين قاموا بإشعار السلطات المحلية.

وتوجهت عناصر الوقاية المدنية، الى عين المكان حيث تم إنقاذها من قبل غطاس.

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