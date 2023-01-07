طنجة ..احباط محاولة انتـ..ـحار أربعينية بالشاطئ البلدي
هبة بريس - مكتب طنجة
حاولت سيدة في عقدها الرابع، اليوم السبت وضع حد لحياتها غرقا بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة.
وعمدت المعنية بالأمر الى إلقاء نفسها في عرض البحر، قبل أن يتم رصدها من قبل بعض المارة، الذين قاموا بإشعار السلطات المحلية.
وتوجهت عناصر الوقاية المدنية، الى عين المكان حيث تم إنقاذها من قبل غطاس.
ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0
9
10 تعليقات
اللهم لطفك
جزاء المنتحر جزاء عسير
أسباب الانتحار هو الجهل
وما بعد الانتحار
الإنسان يروح ينتحر كأنه لا يوجد بعث ولا حساب
قليل الايمان ليفكر في الانتحار
الانتحار حرام
تحية لهذا الغطاس الذي انقذ حياته
الجهل داء والانتحار ليس حل
البطالة الفقر الاكتائب اسباب الانتحار