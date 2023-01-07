فرنسا.. “السترات الصفراء” يحتجون بشوارع باريس ضد الأوضاع المعيشية
نظم أنصار حركة “السترات الصفراء” يوم السبت، مظاهرة احتجاجية ضد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وسط العاصمة الفرنسية باريس.
وبدأ الموكب يوم السبت بعد الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي من ساحة بريتويل في الدائرة السابعة بباريس، وتحركت جموع المتظاهرين باتجاه شارع بيرسي بوليفارد في الدائرة الثانية عشرة بالعاصمة، قبل أن يتم منعهم من جميع الجهات من قبل قوات الشرطة والدرك.
ووفقا لمراسل وكالة “نوفوستي”، من العاصمة الفرنسية، شارك آلاف الأشخاص في المظاهرة من ساحة بريتويل.
ويأتي هذا الاحتجاج ضد الظروف المعيشية والتضخم في البلاد، وكذلك لرفض استخدام الحكومة المادة 49.3 المتعلقة بإصلاح قانون العمل.
وقال أحد مؤيدي الحركة الاحتجاجية: “الوضع في فرنسا صعب للغاية على الفقراء.. إنهم محرومون من العلاج وفواتير الكهرباء والغذاء الجيد.. في الوقت نفسه، هناك مجموعة من المستغلين يأخذون كل شيء والدولة تحميهم”.
11 تعليقات
حنا علاش مانديروش مقاطعة
تشوف الغلاء لي عندنا حنا
السبب الرئيسي هو رفض استخدام الحكومة المادة 49.3 المتعلقة بإصلاح قانون العمل.
الفقراء. محرومون من العلاج وفواتير الكهرباء والغذاء الجيد معذبون أين ما ذهبوا
فرنسا عنصريون
أنصح بالسفر إلى أين بلاد في العالم إلا فرنسا
فرنسا ستصبح أسوء
باريس كلشي فيها غالي الكراء كولشي
حتى أروبا عندهوم ميزيرية
باريس غالي بزاااف
أجيو تشوف حنا الارتفاع والغلاء
عندنا الدرهم ونعيشوا بثمن الاوروا