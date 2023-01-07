إدارية الرباط تأمر بمعاينة ورقة إجابة مترشحة “راسبة” بمباراة المحاماة

هبة بريس - الرباط

أمر رئيس المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، بمعاينة أوراق إجابة مترشحة “راسبة” بمباراة المحاماة التي أثارت ضجة كبيرة خلال الأيام الأخيرة.

وحسب وثيقة اطلعت هبة بريس على نسخة منها، فيأتي قرار المحكمة، بناء على الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وبناء على المادتين 7 و 19 من القانون رقم 41- 90 المحدث للمحاكم الإدارية.

ووفق ذات المصدر، فالمترشحة المعنية ورقم استدعائها 31588، وبعد النتيجة التي أبانت أنها غير مرشحة للامتحان الشفوي، تعتقد جازمة أنها ملأت ورقة الامتحان بأجوبة صحيحة، وتراودها شكوك كبيرة في كون غلط مادي تسرب إلى ورقة الامتحان.

وأضاف المصدر ذاته، أن حق الإطلاع على ورقة الامتحان هو حق أصيل يخول القانون مباشرة للأفراد، لأجله تلتمس تعيين أحد المفوضيين القضائيين للانتقال الى مقر وزارة العدل للاطلاع على ورقة الامتحان وأجوبتها مع تحرير محضر للرجوع إليه عند الحاجة.

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