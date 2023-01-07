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السلطات السعودية تؤكد حظر بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة

2023-01-07 / 15:37
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هبة بريس - وكالات

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، أن بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة محظور.

ووفقا لردها على سؤال عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، يسأل عن بيع المشروبات الكحولية في الأسواق الحرة، فقد نفت الهيئة أن يتم بيع تلك المشروبات الكحولية داخل الأسواق الحرة.

وقالت: “تعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة”.

السؤال جاء بمناسبة نشر الهيئة لبيان حددت فيه قواعد وشروط إنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجمركية الجوية والبحرية والبرية في المملكة، بناء على قرار الحكومة السعودية بالموافقة على إنشاء أسواق حرة في صالات الوصول، بعدما كانت مقتصرة على صالات المغادرة.

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