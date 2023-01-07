إيقاف شخص متورط في سحب مبالغ مالية مهمة بشيكات مزورة

هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 6 دجنبر الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في تزوير شيكات بنكية للقيام بسحوبات مالية تدليسية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بشكاية الممثل القانوني لشركة كانت ضحية سحوبات مالية احتيالية من حسابها البنكي، باستعمال شيكات مزورة طالت مبالغ مالية ناهزت 14 مليون درهم، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي مكن من توقيف المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيه يشكل كذلك موضوع 15 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي، برفقة زوجته التي تشكل هي الأخرى موضوع بحث في قضايا النصب وإصدار الشيكات بدون رصيد، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المرتكبة، والكشف عن باقي المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الجرائم المالية والاقتصادية.

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