هزة أرضية بقوة 5.3 درجات بإقليم الحسيمة
هبة بريس
أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحسيمة.
وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة التاسعة و 12 دقيقة و 29 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 21 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا.
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8 تعليقات
سترك يارب
الحسيمة دائما معروفة بالزلازل
لماذا دائما الحسمية
اللهم لطفك ياالله
اللهم احفظنا يارب
الزلازل إنذار ليس جيداً
وهل هناك خساءر بشرية او مادية??
الضربة القادمة ستكون مدمرة، استعدوا لها،
والله أعلم، عشنا اياما مرعبة مع هذه الظاهرة،