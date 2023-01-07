هزة أرضية بقوة 5.3 درجات بإقليم الحسيمة

2023-01-07 / 11:15
8
هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجات على سلم ريشتر، صباح اليوم السبت، بإقليم الحسيمة.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها في جماعة النكور التابعة لإقليم الحسيمة، وقعت على الساعة التاسعة و 12 دقيقة و 29 ثانية صباحا (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة، التي سجلت على عمق 21 كيلومترات، وقعت عند التقاء خط العرض 34.996 درجة شمالا، وخط الطول 3.817 درجة غربا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارية الرباط تأمر بمعاينة ورقة إجابة مترشحة “راسبة” بمباراة المحاماة

إدارية الرباط تأمر بمعاينة ورقة إجابة مترشحة “راسبة” بمباراة…

2023-01-07 / 17:04
Photo of بلغت قوتها 4.4 درجات.. هزة أرضية ثانية بإقليم الحسيمة

بلغت قوتها 4.4 درجات.. هزة أرضية ثانية بإقليم الحسيمة

2023-01-07 / 16:46
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 45 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 45 إصابة جديدة

2023-01-07 / 16:16
Photo of الINDH تحدث قسما خاصا بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان

الINDH تحدث قسما خاصا بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق…

2023-01-07 / 15:58
Photo of محامون يتبرؤون من بلاغ “جمعية المحامين”: “لا يليق بالمهنة ولا بتاريخها”

محامون يتبرؤون من بلاغ “جمعية المحامين”: “لا يليق بالمهنة…

2023-01-07 / 15:03
Photo of واد زم.. تفكيك ورشة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة

واد زم.. تفكيك ورشة لتقطير وترويج مسكر ماء الحياة

2023-01-07 / 14:46
Photo of التأمين الإجباري عن المرض.. آيت الطالب يجتمع بالشركاء الاجتماعيين حول “الإطار الاتفاقي النموذجي”

التأمين الإجباري عن المرض.. آيت الطالب يجتمع بالشركاء الاجتماعيين…

2023-01-07 / 12:54
Photo of إيقاف شخص متورط في سحب مبالغ مالية مهمة بشيكات مزورة

إيقاف شخص متورط في سحب مبالغ مالية مهمة بشيكات…

2023-01-07 / 12:19
Photo of شبيبة البيجيدي تراسل “هيئة محاربة الرشوة” للتحري في نتائج مباراة المحاماة

شبيبة البيجيدي تراسل “هيئة محاربة الرشوة” للتحري في نتائج…

2023-01-07 / 10:42
Photo of حيار تطلق المنصة الالكترونية لتسجيل النساء في وضعية هشاشة

حيار تطلق المنصة الالكترونية لتسجيل النساء في وضعية هشاشة

2023-01-07 / 10:18

‫8 تعليقات

  8. الضربة القادمة ستكون مدمرة، استعدوا لها،
    والله أعلم، عشنا اياما مرعبة مع هذه الظاهرة،

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق