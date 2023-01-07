بعد سنة على وفاة والدها.. وفاة والدة فرح الفاسي
هبة بريس - نجلاء مزيان
أعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن وفاة والدتها.
و نعت الفاسي والدتها بكلمات مؤثرة عبر ذات المنصة:”يا ربي يا ربي صبرني يا ربي شوية من وراها شوية”.
و أضافت قائلة:”الحمد لله الحمد لله إنا لله و إنا إليه راجعون، إنا لله وانا إليه راجعون، الله يغفر لها ويرحمها ويرزقها جنة الفردوس الأعلى يا أجمل و أطيب أم فدنيا”.
و يشار أن والد فرح الفاسي غادر إلى دار البقاء السنة الفارطة، بعد معاناته الطويلة مع المرض.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1
11
6 تعليقات
اللهم اغفر لها و ارحمها
اللهم ان كانت محسنة فزد في إحسانها وان كانت مسيئة فتجاوز عنها
الله يسماحنا من الوالدين
الوالدين مهمين في الحياة
اللهم راحم جميع الاموات المسلمين
اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها من أصحاب الجنة