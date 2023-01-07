بعد سنة على وفاة والدها.. وفاة والدة فرح الفاسي

هبة بريس - نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية فرح الفاسي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن وفاة والدتها.

و نعت الفاسي والدتها بكلمات مؤثرة عبر ذات المنصة:”يا ربي يا ربي صبرني يا ربي شوية من وراها شوية”.

و أضافت قائلة:”الحمد لله الحمد لله إنا لله و إنا إليه راجعون، إنا لله وانا إليه راجعون، الله يغفر لها ويرحمها ويرزقها جنة الفردوس الأعلى يا أجمل و أطيب أم فدنيا”.

و يشار أن والد فرح الفاسي غادر إلى دار البقاء السنة الفارطة، بعد معاناته الطويلة مع المرض.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 1 11