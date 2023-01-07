طقس السبت.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا ومصحوب بصقيع محلي أو مايسمى بالجريحة فوق كل من مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى مع تسجيل تناثر غبار محلي بجنوب المملكة، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا بالشمال الغربي للبلاد وذلك في الليلة الموالية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 04 درجات بكل من الأطلس والريف والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، ومابين 04 و 08 درجات بكل من مناطق السايس واللوكوس والواجهة المتوسطية ووادي ملوية والسهول الممتدة غرب الأطلس وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومابين 10 و 16 درجة بجنوب المملكة، فيما ستتراوح مابين 07 و 12 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا طفيفا بالمنطقة الشرقية بينما ستظل دون تغيير مهم في ما تبقى من ربوع المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين أكادير وبوجدور، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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