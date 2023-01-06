فاس.. إيقاف شبكة إجرامية تنشط في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية

ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الخميس 5 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و54 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الابتزاز.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه بهم في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية بمحاذاة “دار الدبغ” بمدينة فاس، حيث يطالبونهم بتأدية مبلغ مالي قدره 2500 درهم شهريا عن طريق الابتزاز، وذلك بدعوى السماح لزبائنهم من السياح بالتقاط صور فوتوغرافية لهذه المعلمة السياحية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وابتزاز أحد التجار في مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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