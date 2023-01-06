فاس.. إيقاف شبكة إجرامية تنشط في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية

2023-01-06 / 23:21
0
ع محياوي - هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الخميس 5 يناير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و54 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الابتزاز.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه بهم في ابتزاز أصحاب المحلات التجارية بمحاذاة “دار الدبغ” بمدينة فاس، حيث يطالبونهم بتأدية مبلغ مالي قدره 2500 درهم شهريا عن طريق الابتزاز، وذلك بدعوى السماح لزبائنهم من السياح بالتقاط صور فوتوغرافية لهذه المعلمة السياحية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من توقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وابتزاز أحد التجار في مبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس التونسي ينهي مهام وزيرة التجارة

الرئيس التونسي ينهي مهام وزيرة التجارة

2023-01-06 / 22:35
Photo of 45 منظمة حقوقية تراسل الملك بشأن “السنة الأمازيغية”

45 منظمة حقوقية تراسل الملك بشأن “السنة الأمازيغية”

2023-01-06 / 22:11
Photo of مراكش : فوضى احتلال الملك العمومي بمقاطعة المنارة

مراكش : فوضى احتلال الملك العمومي بمقاطعة المنارة

2023-01-06 / 21:52
Photo of “نابولي يقدم عرضا لضم النجم المغربي أوناحي

“نابولي يقدم عرضا لضم النجم المغربي أوناحي

2023-01-06 / 21:21
Photo of “جمعية المحامين المغرب” تنتقد الهجوم على الناجحين والمهنة

“جمعية المحامين المغرب” تنتقد الهجوم على الناجحين والمهنة

2023-01-06 / 21:15
Photo of “مركزية نقابية” تطالب بإعادة برمجة إمتحانات المحاماة

“مركزية نقابية” تطالب بإعادة برمجة إمتحانات المحاماة

2023-01-06 / 20:44
Photo of وجدة .. إدريس الضحاك يحاضر حول ” الأمن المائي وأسئلة الإستدامة”

وجدة .. إدريس الضحاك يحاضر حول ” الأمن المائي…

2023-01-06 / 20:11
Photo of أحكام مختلفة في قضية تزوير دبلومات جامعية

أحكام مختلفة في قضية تزوير دبلومات جامعية

2023-01-06 / 19:50
Photo of خبير حول “بدائل السجون” ..المشروع الجديد “طموح ومتقدم”

خبير حول “بدائل السجون” ..المشروع الجديد “طموح ومتقدم”

2023-01-06 / 19:24
Photo of العلاقة الإسرائيلية/ المغربية ..إسرائيل غير مؤثرة في الملف ديبلوماسيا

العلاقة الإسرائيلية/ المغربية ..إسرائيل غير مؤثرة في الملف ديبلوماسيا

2023-01-06 / 19:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق