مكناس..إيقاف شخص بتهمة النصب والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

هبة بريس _ الرباط

ع محياوي – هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية الشرطة القضائية بمدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 6 يناير الجاري، شخصا يبلغ من العمر 24 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تتعلق باستغلال معطيات بطائق بنكية تم الحصول عليها بطرق احتيالية، واستعمالها للقيام بعمليات بنكية وتجارية، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على ثلاثة أجهزة خاصة بالدفع باستعمال البطائق البنكية، علاوة على سيارة رباعية الدفع ومبلغ مالي قدره 342 ألف و500 درهما يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح يومه الجمعة.

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