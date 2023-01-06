45 منظمة حقوقية تراسل الملك بشأن “السنة الأمازيغية”
وجهت 45 منظمة حقوقية، بينها التجمع العالمي الأمازيغي، الخميس، رسالة إلى الملك محمد السادس، للمطالبة بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا وعطلة مؤدى عنها.
وجاء في المراسلة “، أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يصادف 13 يناير من كل عام، يتزامن مع قرب الذكرى الـ12 لدسترة اللغة الأمازيغية، إلى جانب العربية، في دستور عام 2011، ومع مرور أكثر من 20 عاما على خطاب “أجدير التاريخي”، الذي ألقاه العاهل المغربي وأكد فيه على أن النهوض بالأمازيغية “مسؤولية وطنية”، وبأن جذورها “تمتد في أعماق تاريخ الشعب المغربي”.
وقال الموقعون على المراسلة “نتوجه إلى جلالتكم، بهذه الرسالة، وكلنا أمل في أن يحظى رأس السنة الأمازيغية بعنايتكم السامية، ويعطي جنابكم العالي تعليماته السامية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، ما من شأنه أن يعيد الانتعاش للأمازيغية تماشيا مع روح وفلسفة الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية”.
7 تعليقات
… والفتنة أشد من القتل …
… والفتنة أكبر من القتل …
المائدة : الآية 191 و 217.
زرت المغرب شمالا شرقا غربا جنوبا لم أرى أكرم ولا أجود من إخواننا الأمازيغ
الأمازيغ والعرب دولة واحدة المغرب
تحية خاصة (التجمع العالمي الأمازيغي)
دعيو معاي خوتي
الشلوح مسالين راسكم كاتبقاو فيا
شكون نتوما باش دولة تعطي عطلة خاصة على قبلكم انا شخصياََ داك نهار غانخدمو ويلا بغاو يعطيوه غي لشلوح شغلهم هاداك
انا ضد هذه المسألة، اليوم يطالبون بعيد وطني للسنة الأمازيغية وبعد ذلك ستطالبون بأشياء أخرى. اتقوا الله في هذا البلد والعباد يا عباد الخ….