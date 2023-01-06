طنجة ..”مقاتلات “النقل السري تبتر رجل أربعيني ومطالب بالصرامة الأمنية

هبة بريس – مكتب طنجة

أعادت حادثة سير مأساوية ، وقعت اليوم الجمعة، على مستوى منطقة بئر الشفاء، قرب مدرسة 20 غشت، وتسببت في بَتْر ِرجل أربعني كان بصدد التبضع من احدى المحلات التجارية ، (أعادت) النقاش حول خطورة النقل السري الذي أضحى شبحا يجثم على صدور الطنجاويين .

الحادث المأساوي الذي استنفر عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية بني مكادة ( ولاية أمن طنجة ) ، تسبب فيه تهور سائق سيارة للنقل السري حيث تم دهس رجل اربعيني بممر الراجلين ليلوذ سائق “المقاتلة” بالفرار الى وجهة مجهولة قبل توقيفه من قبل المصالح الامنية بطنجة .

وتعيش عدد من الأزقة بمدينة طنجة، بشكل يومي، على وقع فوضى حقيقية ينشرها أصحاب “فاركونيطات” ممتهنون للنقل السري، والذين ينقلون الركاب إلى مختلف الوجهات، بدون التوفر على أي رخصة لذلك، كما أنهم لا يتوفرون على التأمين الخاص بنقل المسافرين.

وتجري يوميا بعدد من شوارع وأزقة مدينة طنجة، ما يشبه سباقات السيارات السريعة، أبطالها “خطافة” يسابقون الزمن من أجل الظفر بأكبر عدد ممكن من الزبائن ،كما يعمد أصحاب هاته السيارات الى حشر الركاب في جوف سياراتهم ، الأمر الذي يهدد سلامتهم، ناهيك عن السرعة المفرطة التي تسير بها هاته “المقاتلات” دون احترام للاشارات الضوئية وقانون السير، وهو مايشكل خطرا على مستعملي الطريق .

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