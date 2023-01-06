“جمعية المحامين المغرب” تنتقد الهجوم على الناجحين والمهنة
اجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجمعة بمقر الجمعية بالرباط حيث ، تطرق خلاله إلى ردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022.
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ له، أنه بعد النقاش والتداول في الموضوع، يعلن للرأي العام “إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها”.
و شجب “الدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها
وقال البلاغ أن “المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج إليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة”.
وشجب بلاغ الجمعية “ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان”.
12 تعليقات
ليس كل كذاب هناك من اتسحق النجاح
الانتقادات يجب ان تكون موجهة المسؤولين
التلاعب حتى في النتائج والانتخابات
خوتي دعيو معاي نشري سيارة
الولوج لمهنة المحاماة يكون بالقانون
واش غير ياجي وكون محامي
لاحول ولا قوة الا بالله.واحنا عارفين ماكان حق وغادي يبقى المغرب ماشي هاكا.وليداتهم ومصالحهم ماشيا.ولكن والله ثم والله ربي فوق منهم والله حقنا يخرج منكم وحياتكم ترجع عذاب..والله ربي مايطلقكم خودو راحتكم الظلم ظلمات.وتبقاو بقوة الله ماشين.هنا فالظلام والآخرة فالظلام
الانتقادات مست الوزير وليس هيئة المحامين، على ما أظن !
فإنن رأيت حمارًا بزي خيل
تكشف أمره عند النهيق
لت حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لست معنيا بالأمر ولكني أريد أن يطبق القانون بحدافره.إيمانا مني بأنه لا دخان بغير رماد المطلوب من الوزارة المعنية أن تفتح تحقيق في الموضوع لإعاد كل ما يمكن أن تشوبها كل لبس وانحياز وذلك كي نبقى واثقين في مؤسسات وإلا على وطننا السلام.
شعارنا في هذا الوطن الله الوطن الملك
كوني رجل تعليم كنت مسؤولا لسنوات عدة عن مباريات و انتحانات ، أقول لأعضاءهذه الجمعية التي عوض أن يغاروا على مصير و شرف المهنة انحازوا لعبد اللطيف وهبي ضاربين عرض الحائط مصير آلاف المظلومين في هذا الامتحان المهزلة، تقربا لهذا “الوزير”.
يا هؤلاء حكموا ضمائركم و كونكم تقفون ، حسب مهنتكم ، مع المظلوم فما قام به عبد اللطيف وهبي و حاشيته أظلم من الظلمات . لذا بربكم حكموا ضمائركم و اتصفوا بالنزاهة حتى تكونوا شرفا لمهنة تتقلدونها.
كل محامي في المغرب سيرته ولده في المحامات ثم حفيده سواء،كانوا ذكورا اواناث لايهمهم،الامتحان لأنهم ناجحين قبله المثل يقول اتبع حرفة بوك ليغلبوك الرشوة وباك صاحبي خلات افريقيا بيض وسود في الهاوية وشبابيك يموت في البحور