مراكش : فوضى احتلال الملك العمومي بمقاطعة المنارة

محسن الراضي : هبة بريس

يعيش شارع القواس بمنطقة المحاميد التابعة لتراب مقاطعة المنارة بمراكش، على وقع فوضى عارمة تتمثل في احتلال الملك العمومي، مما خلف استياء عارما لدى ساكنة المنطقة.

وتساءل المتتبعون بالمنطقة عن سر هذا الإنتشار المهول لاحتلال الملك العمومي، وعدم تحرك السلطات المحلية لتحريره رغم مذكرة الوزير عبد الوافي لفتيت؟؟.

هذا ويشتكي مستعملوا هذه الشوارع من الفوضى التي يحدثها هذا الاحتلال للملك العمومي سواء في السير والجولان او خدش للمظهر العام للشوارع والازقة، بالاضافة الى صعوبة التنقل، كما ان هذا الازدحام يشكل مرتعا للسرقة والنشل.

وطالبت فعاليات جمعوية بالمنطقة التدخل الفوري للسلطات المحلية لتحرير الملك العمومي الذي أضحى ظاهرة تستشري وتؤرق بال الساكنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0