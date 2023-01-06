“مركزية نقابية” تطالب بإعادة برمجة إمتحانات المحاماة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب المركزية النقابية اللجان العمالية المغربية من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة الحكومة بضرورة فتح تحقيق في قضية نتائج إمتحانات المحاماة، بعد موجة ردود أفعال الرأي العام الوطني بخصوصها .

واستنكرت المركزية النقابية في بيان لها تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، ما آلت إليه نتائج الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 الصادر في 14 شتنبر 2022.

و أضاف البيان نفسه، أن الرأي العام الوطني تتبع بدهول وجود صلة القرابة بين العديد من الناجحين و أصحاب القرار في مجموعة من القطاعات، الأمر الذي لا يوجد في الدول الديموقراطية، مما يجعل التساؤل وارد بخصوص ما إذا كانت الزبونية و المحسوبية شابت الامتحان، كما أدانت اللجان العمالية المغربية بشدة التصريحات المستفزة و المهينة لوزير العدل المغربي التي افتقدت واجب التحفظ المفروض أن يشمل تصريحاته، كما استنكرت المركزية النقابية ما وصفته اصطفاف الإعلام العمومي إلى جانب الوزير ، في الوقت الذي كان عليه أن يعبر عن رأي الشعب في هذه النتائج المشبوهة

وحيت أن هاته الممارسات تسيئ بشكل عام لصورة المغرب و بشكل خاص لمهنة المحاماة و لمصداقية جهاز العدالة بالمغرب.

وطالبت المركزية النقابية التدخل الفوري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة الحكومة من أجل فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات في أفق تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي، مع المطالبة بإعادة برمجة الامتحانات تحت إشراف لجنة مكلفة من المجلس الأعلى للقضاء ومحاسبة المتورطين إداريا وقضائيا.

ودعت المركزية النقابية كافة القوى الحية بالبلاد من نقابات وتنظيمات سياسية وحقوقية وجمعوية ذات مصداقية للتصدي لمثل هاته الممارسات التي تنعكس سلبا على المسار التنموي الذي تعرفه البلاد ، والتي تضرب في مبدأ الشفافية والنزاهة وحق أبناء الكادحين في الولوج للمهن سواء الحرة أو بالقطاع العام يقول البيان .

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