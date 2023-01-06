“مركزية نقابية” تطالب بإعادة برمجة إمتحانات المحاماة

2023-01-06 / 20:44
5
ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب المركزية النقابية اللجان العمالية المغربية من المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة الحكومة بضرورة فتح تحقيق في قضية نتائج إمتحانات المحاماة، بعد موجة ردود أفعال الرأي العام الوطني بخصوصها .

واستنكرت المركزية النقابية في بيان لها تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه، ما آلت إليه نتائج الاختبار الكتابي للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 الصادر في 14 شتنبر 2022.

و أضاف البيان نفسه، أن الرأي العام الوطني تتبع بدهول وجود صلة القرابة بين العديد من الناجحين و أصحاب القرار في مجموعة من القطاعات، الأمر الذي لا يوجد في الدول الديموقراطية، مما يجعل التساؤل وارد بخصوص ما إذا كانت الزبونية و المحسوبية شابت الامتحان، كما أدانت اللجان العمالية المغربية بشدة التصريحات المستفزة و المهينة لوزير العدل المغربي التي افتقدت واجب التحفظ المفروض أن يشمل تصريحاته، كما استنكرت المركزية النقابية ما وصفته اصطفاف الإعلام العمومي إلى جانب الوزير ، في الوقت الذي كان عليه أن يعبر عن رأي الشعب في هذه النتائج المشبوهة
وحيت أن هاته الممارسات تسيئ بشكل عام لصورة المغرب و بشكل خاص لمهنة المحاماة و لمصداقية جهاز العدالة بالمغرب.

وطالبت المركزية النقابية التدخل الفوري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة الحكومة من أجل فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات في أفق تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي، مع المطالبة بإعادة برمجة الامتحانات تحت إشراف لجنة مكلفة من المجلس الأعلى للقضاء ومحاسبة المتورطين إداريا وقضائيا.

ودعت المركزية النقابية كافة القوى الحية بالبلاد من نقابات وتنظيمات سياسية وحقوقية وجمعوية ذات مصداقية للتصدي لمثل هاته الممارسات التي تنعكس سلبا على المسار التنموي الذي تعرفه البلاد ، والتي تضرب في مبدأ الشفافية والنزاهة وحق أبناء الكادحين في الولوج للمهن سواء الحرة أو بالقطاع العام يقول البيان .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش : فوضى احتلال الملك العمومي بمقاطعة المنارة

مراكش : فوضى احتلال الملك العمومي بمقاطعة المنارة

2023-01-06 / 21:52
Photo of “نابولي يقدم عرضا لضم النجم المغربي أوناحي

“نابولي يقدم عرضا لضم النجم المغربي أوناحي

2023-01-06 / 21:21
Photo of “جمعية المحامين المغرب” تنتقد الهجوم على الناجحين والمهنة

“جمعية المحامين المغرب” تنتقد الهجوم على الناجحين والمهنة

2023-01-06 / 21:15
Photo of وجدة .. إدريس الضحاك يحاضر حول ” الأمن المائي وأسئلة الإستدامة”

وجدة .. إدريس الضحاك يحاضر حول ” الأمن المائي…

2023-01-06 / 20:11
Photo of أحكام مختلفة في قضية تزوير دبلومات جامعية

أحكام مختلفة في قضية تزوير دبلومات جامعية

2023-01-06 / 19:50
Photo of خبير حول “بدائل السجون” ..المشروع الجديد “طموح ومتقدم”

خبير حول “بدائل السجون” ..المشروع الجديد “طموح ومتقدم”

2023-01-06 / 19:24
Photo of العلاقة الإسرائيلية/ المغربية ..إسرائيل غير مؤثرة في الملف ديبلوماسيا

العلاقة الإسرائيلية/ المغربية ..إسرائيل غير مؤثرة في الملف ديبلوماسيا

2023-01-06 / 19:05
Photo of المكتبة الوطنية: وثائقنا المرقمنة بمنأى عن أي اختراق

المكتبة الوطنية: وثائقنا المرقمنة بمنأى عن أي اختراق

2023-01-06 / 17:31
Photo of الفريق الحركي يتقدم بمشروع قانون يهم التغطية الصحية للرياضيين

الفريق الحركي يتقدم بمشروع قانون يهم التغطية الصحية للرياضيين

2023-01-06 / 17:13
Photo of السفير التركي يحل بالسجن المحلي تطوان

السفير التركي يحل بالسجن المحلي تطوان

2023-01-06 / 17:01

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق