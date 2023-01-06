وجدة .. إدريس الضحاك يحاضر حول ” الأمن المائي وأسئلة الإستدامة”

هبة بريس : وجدة

نظم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة مؤتمره العلمي التاسع في موضوع: “الأمن المائي وأسئلة الاستدامة” يومي الجمعة 06 يناير والسبت 07 يناير الجاري، بمقر المركز “منار المعرفة بحضور الأستاذ إدريس الضحاك.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ذكر سمير بودينار رئيس المركز، بأهمية هذه المحطة التي يبلغ فيها المركز عامه العشرين ودلالات تخليدها بمؤتمر علمي سنوي حول الآمن المائي، بعدها أعطيت الكلمة لمدير المركز عبد الرحيم بودلال ليقدم عرضا تفصيليا حول حصيلة عمل عشرين عاما من عمر المركز، من أنشطة علمية وتكوينات وإصدارات، بالإضافة إلى ما يتيحه المركز من شراكات ومرافق تهم الطلبة الباحثين وعموم الفاعلين، وتلتها كلمة اللجنة العلمية التي ألقاها مسؤول اللجنة الحسن مصباح، إذ تناول موضوع الماء من مجموعة من الجوانب الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية وعلاقة ذلك بالبعد القيمي للإنسان، كما عرج على ظاهرة الجفاف التي جعلت من الماء محور اهتمام هيآت ومؤسسات دولية ووطنية وقد خصصت لها ميزانيات في كل البلدان للتغلب على أزمة الماء، وأهمية عقد المركز مؤتمر علمي لمناقشتها.

وبعدها ألقى فضيلة العلامة مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة كلمة تقديمية لمحاضرة ضيف المؤتمر إدريس الضحاك، حيث اعتبره رجل دولة تقلد عدة مناصب قضائية وحكومية ودبلوماسية، وباحثا وأكاديميا ورجل فكر يحتل مكانة علمية مرموقة نظرا لتناوله في كتاباته بعمق مجموعة من المواضيع العلمية، وخاصة مؤلفاته المتعددة حول الماء، إضافة إلى ترأسه لجنة إعداد مدونة الأسرة.

في بداية مداخلته نوه إدريس الضحاك بالإنجازات التي قدمها ويقدمها المركز للباحثين في مجالات التكوين والبحث العلمي، وعبر عن اعتزازه بالحضور إلى مدينة وجدة، وأكد على المكانة الخاصة لمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في قلبه، وعند تطرقه لموضوع “الأمن المائي وأسئلة الاستدامة” وبمخاطر الأمن المائي، حيث تعتبر من كبريات المشاكل هي اللاعدل المائي أي عدم توزيع الماء بشكل عادل بين بلدان العالم من جهة، وبين جهات البلد الواحد من جهة أخرى، مع أنه يعتبر ملكا مشتركا بين البشر، حيث تسيطر الدول الغنية بالماء عليه وتعمل على بيعه للدول التي تفتقر إليه، معتبرة إياه البترول الأبيض أو الأزرق، وخاصة في قلب إفريقيا وشمالها الذي يعتبر المغرب جزءا منه، حيث فشلت الأمم المتحدة في إجبار الدول الغنية مائيا على التوقيع على اتفاقية 1997 التي تنص على حقوق وواجبات الدول بخصوص الأمن المائي

هذا اللاعدل في توزيع الماء أدى إلى نزاعات بين عدد من الدول.

وعلى مستوى المغرب، أكد إدريس الضحاك الى أن المجلس الوطني للماء قدم مخططا مهما لتدبير الماء لكن لم يتم تنزيله بعد إلى الواقع، منوها إلى أن عدد السدود بلغ 150 سدا إلى حدود الآن، ولا يزال التشييد مستمرا لمواجهة ما هو قادم.

ويضيف كذلك، كون جلالة الملك محمد السادس رسم مخططا لمواجهة معضلة الأمن المائي خاصة في ما يخص تدبير مياه السقي ومياه الشرب، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة.

كما أشاد الأستاذ الضحاك، بنماذج وطنية تقليدية لكنها رائدة في الحفاظ على الماء مثل الخطارات، وكذا تنظيم تقسيمه بين القبائل، وهو الأمر الذي أشادت به الأمم المتحدة مؤخرا في حالة واحة فجيج واعتبرته نموذجا رائدا.

ومن الحلول أيضا أشار إلى ضرورة اعتماد الحكامة في السقي على اعتبار أن هناك الكثير من الهدر في السقي وكذلك التبخر على مستوى قنوات السقي، مما عجل بالتفكير في تغطية هذه القنوات مستقبلا، وذكر أن المغرب وصل إلى 40% من الحفاظ على جودة الماء، ويتطلع للوصول إلى نسبة 80 %، وإذاك ستصبح المملكة المغربية رائدة على المستوى الدولي في الحفاظ على الماء، وبفضل الأعراف الموجودة لمعالجة شح المياه إذا نفذت بالشكل المطلوب سيكون المغرب نموذجا لمواجهة شح الماء.

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