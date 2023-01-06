A guard carries keys and handcuffs at the prison of Kenitra, in the coastal city of the same name, near the Moroccan capital Rabat, on August 31, 2021. - After passing through the North African kingdom's Moussalaha ("Reconciliation") programme, some prisoners are hoping for a reprieve. The programme, launched in 2015 and led by Morocco's DGAPR prison service with several partner organisations, aims to help terror detainees who are willing to question their beliefs. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

خبير حول “بدائل السجون” ..المشروع الجديد “طموح ومتقدم”

2023-01-06 / 19:24
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هبةبريس _ الرباط

تتجه الحكومة نحو تقديم مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة على مسطرة المصادقة بالبرلمان، ضمن مساعيها لتقليص أعداد السجناء وتخفيف حدة اكتظاظ السجون.

وتهدف وزارة العدل التي أعدت هذا المشروع، إلى خفض أعداد السجناء وتوفير تكاليف معيشتهم، إلى جانب حل مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وحماية المتابعين مما تعتبرها “سلبيات” تجربة السجن، حسبما أوردت في المذكرة التقديمية للمشروع.
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وحول هذا المشروع ، يرى الخبير القانوني المغربي، حسن بلوان، أن إصلاح منظومة العدالة في المغرب، “يرتبط بمجموعة من الإكراهات السياسية والقانونية والاجتماعية وحتى السيكولوجية”، مشيرا إلى أن المشروع الجديد “طموح ومتقدم”، وجاء في سياق خاص يتسم بإصلاحات جذرية تعرفها منظومة العدالة

ويرى ، أن هذا التوجه يأتي استجابة لأصوات حقوقية ومدنية، طالما نادت بتطوير وتحيين القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والتخفيف من العقوبات السالبة للحرية ومعها حدة الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية.

ويبرز المتحدث ذاته، أن هناك “إرادة سياسية حقيقية لإصلاح ورش العدالة بشكل شمولي”، غير أنه يلفت إلى أن نجاح التنزيل الأمثل لهذا القانون يبقى “رهين تغيير عقليات كثيرة سواء تعلق الأمر ببعض المؤسسات والأشخاص الساهرين على التنفيذ، أو الفئة الفئة المستهدفة من هذه القوانين والتي تغرق نسبة مهمة منها في الجهل والأمية”.

ويؤكد بلوان، أنه “لا يمكن للجسم الحقوقي والمدني المغربي إلا أن يثمن خروج القانون المنظم للعقوبات البديلة استجابة للجيل الجديد من حقوق الانسان”، لكنه يشدد على ضرورة أن يتم تنفيذه “في إطار إصلاح شمولي لمنظومة العدالة متعدد وذي أبعاد سياسية وقانونية، دون إغفال الجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية”._ يقول بلوان للحرة _

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