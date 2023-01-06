مصر.. سقوط ناقلة ركاب في النيل على متنها 100 شخص

2023-01-06 / 17:58
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هبة بريس - وكالات

سقطت ناقلة ركاب وعلى متنها 100 راكب في نهر النيل بمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب مصر.

وتلقت السلطات بلاغاً بسقوط ناقلة ركاب على متنها 100راكب و4 سيارات نقل وربع نقل وسيارة ملاكي و3 دراجات بخارية، بالقرب من المرسى الشرقي لقرية غياضة الشرقية، التابعة لمركز ببا في منتصف نهر النيل.

وعلى الفور تقرر إرسال لانشات لإنقاذ الركاب ونقلهم إلى مرسى النيل من الناحية الغربية أمام قرية كفر ناصر.

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