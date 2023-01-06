الفريق الحركي يتقدم بمشروع قانون يهم التغطية الصحية للرياضيين

ع محياوي - هبة بريس

تقدم محمد اوزين رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب الى رئيس المجلس بمقترح قانون جديد وضعه الفريق الحركي يهدف إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة والذي أضحى متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية، وإلى جانب عدة تعديلات تضمنها المقترح فهو يتميز باقتراح مقتضيات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة و عضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.

كما يتضمن المقترح التنصيص على ضمان إنخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية .

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