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توقف مؤقت لحركة السير بالطريق السيار القنيطرة – طنجة

2023-01-06 / 16:48
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هبة بريس

في إطار مشروع صيانة قارعة الطريق السيار القنيطرة – سيدي اليمني، تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار القنيطرة – طنجة بأنها ستقوم بأشغال صيانة قارعة الطريق السيار على مستوى بدال مولاي بوسلهام المتواجد عند النقطة الكيلومترية PK151+100 من الطريق السيار القنيطرة – طنجة.

وتهم الاشغال اتجاه القنيطرة – طنجة من الطريق السيار: لهذا، ستعرف حركة السير توقفاً مؤقتا على مستوى بدال مولاي بوسلهام ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 2023/01/10 إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 2023/01/11 .

وتدعو الشركة، مستعملي الطريق السيار القادمين من القنيطرة والمتوجهين صوب مولاي بوسلهام، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال سيدي علال التازي واستعمال الطريق الوطنية رقم 1 ، ثم الطريق الوطنية رقم 27 (N°1/N°27) للوصول إلى وجهتهم.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من سيدي علال التازي والمتوجهين الى مولاي بوسلهام، المرجو منهم استعمال الطريق الوطنية رقم 1 ، ثم الطريق الوطنية رقم 27 ((N°1/N°27.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من مولاي بوسلهام، والمتوجهين صوب طنجة، فالمرجو منهم استعمال الطريق الاقليمية رقم 4214 والطريق الوطنية رقم 1 N°1/P°4214)) للولوج للطريق السيار عبر بدال العرائش.

و عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يُستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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