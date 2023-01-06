محمد ونوح.. أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد هولندا 2022

2023-01-06 / 15:14
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هبة بريس - وكالات

حل اسم “محمد” في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكثر الأسماء انتشارا بين مواليد عام 2022 في هولندا، وسبقه اسم “نوه” الذي يعني بالعربية “نوح”.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك التأمين الاجتماعي الهولندي، أنه تم إطلاق اسم “نوح” على 871 مولودا ذكرا في هولندا عام 2022، بينما أطلق اسم “محمد” على 671 مولودا.

وأضافت البيانات، أنه على صعيد المواليد الإناث، كان الاسم “إيما” الأكثر انتشارا، وأطلق على 677 مولودة أنثى.

وفي السياق، أوضح بنك التأمين الاجتماعي الهولندي أن تسمية المواليد خلال العام الماضي كان قائما أيضا على الخلفيات الدينية للآباء.

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