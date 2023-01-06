بايرن ميونخ: نصير مزراوي يعاني من تبعات إصابته بكورونا
هبة بريس - القسم الرياضي
أعلن النادي الألماني بايرن ميونخ، أن الدولي المغربي نصير مزراوي يعاني من التهاب خفيف بالتامور، وهو كيس رقيق يحيط بالقلب.
وذكر النادي في بلاغ له، أن ذلك يأتي ضمن تبعات إصابة مزراوي بفيروس كورونا، أثناء تواجده مع المغرب في بطولة كأس العالم “قطر 2022”.
وأوضح بطل ألمانيا أن مزراوي سيغيب بذلك عن الملاعب لفترة من الوقت، وأشارت تقارير إلى إمكانية بلوغها 6 أسابيع.
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5 تعليقات
نصير مزراوي أفضل لاعب في مكانه
نصير مزراوي أفضل جناح بالعالم
نصير مزراوي خلوق و متواضع
يالحظ 😭😭 الله يشافيه
الله يشافيك يارب