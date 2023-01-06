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“الفاو”: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها

2023-01-06 / 13:50
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في ديسمبر، وهبطت دون المستوى الذي كانت عليه قبل سنة.

وتراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يستخدم لقياس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 1.9% مقارنة مع نوفمبر 2022. وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل في مارس إثر العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا.

وبلغ هذا المؤشر 132.4 نقطة في ديسمبر “أي أقل بنسبة 1% عن مستواه المسجل قبل سنة. لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، وهو ما يمثّل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3 في المئة بالمقارنة مع عام 2021”.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى “الفاو” ماكسيمو توريرو “إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة” مضيفا أنه من الضروري “البقاء متيقظين والتركيز على تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي”.

وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7% عن مستواه المسجل في نوفمبر “ووصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور عباد الشمس” بحسب “الفاو”.

وتراجع مؤشر الحبوب بنسبة 1.9% مقارنة مع نوفمبر “حيث عززت المواسم الحالية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدّرة قوية” كما قالت المنظمة.

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‫6 تعليقات

  2. الا في هاته البلاد وكأنها تنتمي لكوكب آخر غير الأرض. وعند الله تجتمع الخصوم

  6. خصنا شي مقاطعة على هاد الأسعار شهرين ناكلوا غير التمر والماء مالنا حنا شوف شكون يخسر
    النبيّ ﷺ 💛 وكان يدوز شهور غير بالأسودين

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