بتوزيع جديد.. الغافولي يعيد اصدار “رجال الله” و”الجواد”

2023-01-06 / 12:43
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هبة بريس - القسم الفني

أصدر الفنان زكرياء الغافولي، أحدث أعماله الغنائية المصورة، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

حيث قرر الغافولي المزج بين أغنيتين من التراث المغربي وهي “رجال الله” و”الجواد”، الأولى للراحل فتح الله المغاري، والثانية لمجموعة “جيل جيلالة”.

وقد اختار الغافولي التعامل مع الموزع أشرف بنصفية الذي اعتمد على رؤية جديدة في التوزيع، وظف خلالها الكمان و “الكوالا” الذي أضفى لمسة رائعة و جمالية على الأغنية، أما فيديو كليب الأغنية فتم تصويره تحت إدارة المخرج المغربي إدريس سبيل، الذي تعامل معه الغافولي في مجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، حيث اختار الاعتماد على الطابع الروحاني في الفيديو بالإضافة إلى لوحات راقصة تم خلالها المزج بين ما هو تراثي أصيل والحديث.

ويعرف الغافولي انتعاشة فنية كبيرة من خلال مجموعة من الجولات الفنية بالعديد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإسبانيا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا … بالاضافة الى جولة فنية بمجموعة من الولايات الامريكية لإحياء مجموعة من السهرات الفنية.

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