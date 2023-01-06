البرلمانية سلوى الدمناتي تسائل الوزير بيتاس حول دعم الجمعيات في مجال التشغيل

2023-01-06 / 11:56
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي عن الفريق الاشتراكي سؤال شفويا إلى السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول دعم جمعيات المجتمع المدني في مجال التشغيل.

وأوضحت النائبة الاتحادية أن من بين التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي، جعل جمعيات المجتمع المدني قطاعا ثالثا إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص، لما له من إمكانيات مهمة ليصبح رافعة أساسية في مجال التشغيل،

مؤكدة في معرض سؤالها ان جمعيات المجتمع المدني تقوم بوظائف مجتمعية متعددة من خلال تبنيها للعديد من المشاريع، مما يستدعي تدخل الوزارة لتعزيز مواردها البشرية سواء حاملي الشواهد أو بدون .
وأمام تأخر هذا الاجراء، ساءلت النائبة السيد المنتدب لدى رئيس الحكومة حول التدابير التي ستقوم بها الوزارة لتصبح جمعيات المجتمع المدني قادرة على فرص في مجال التشغيل.

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