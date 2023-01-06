آيت الطالب يطلق خدمات المركز الصحي بين الويدان بالبيضاء

هبة بريس

في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بالدار البيضاء، يعطي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة والي جهة الدار البيضاء سطات، و عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، و العامل ، مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، انطلاقة خدمات المركز الصحي بين الويدان، الخميس 05 يناير 2023 .وذلك بحضور ممثلي السلطات الإدارية، وعدد من المنتخبين وممثلي هيئات المجتمع المدني.

وتمت إعادة بناء هذا المركز الصحي على مساحة قدرها2465متر مربع، حيث أقيم مركز لتشخيص داء السل والأمراض التنفسية في الطابق الأسفل، وتم تخصيص طابقين للمركز الصحي، أما الطابق الثالث فقد خصص لصحة الشباب والمراهقين إلى جانب وحدة للعلاجات التلطيفية. بكلفة إجمالية قدرها23680000 درهم، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وعمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا، والوكالة الحضرية للدار البيضاء، وتم تجهيز هذا المركز الصحي، بكل مكوناته، بمعدات بيوطبية ولوجستيكية حديثة وعالية الجودة.

كما عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، ويضم ثلاثة أطباء متخصصين (03) وسبعة أطباء عامين (07)، وطبيبين للأسنان (02) وثمانية ممرضين (08)، إضافة إلى تقنيين اثنين للصحة، وثلاث مساعدات في العلاج (03).

وينتظر أن يقدم هذا المركز الصحي خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة المنطقة، والتي تقدر بأزيد من 400 ألف نسمة، ومن بين هذه الخدمات: الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة، إجراء الكشوفات وتشخيص وعلاج مرضى داء السل والأمراض التنفسية، تتبع صحة الأم والطفل، تتبع الأمراض المزمنة (كالسكري، الضغط الدموي)، العلاجات التمريضية، تقديم العلاجات التلطيفية للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة، وكذا الصحة المدرسية وتتبع صحة الشباب والمراهقين، إلى جانب خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة..

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