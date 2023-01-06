السعودية تعلن بدء التقديم للراغبين بأداء مناسك الحج

هبة بريس - وكالات

أعلنت السعودية، عن إتاحة التسجيل المُبكر للحجاج من داخل المملكة عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق “نسك”، للراغبين بأداء مناسك الحج هذا العام.

وذكرت وزارة الحج والعمرة في بيان، الخميس، أن من أهم ضوابط التقديم وجود هوية وطنية للمواطنين أو (هوية مقيم) للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة (يونيو)، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية نسك الحج.

وأضافت أن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12عاما مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج.

وأشارت إلى أنه في حال توفر أماكن شاغرة سيتم تضمين من سبق لهم الحج، ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.

وتابعت: “يُطلب من جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والانفلونزا الموسمية، بالإضافة إلى الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي ACYW قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام”.

وقالت الوزارة إن “باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالا”، ولفتت إلى “تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات”.

وشددت الوزارة على أن “التعاقد على الخدمات المتعلقة بالحج وتقديمها يتم من خلال الشركات والمؤسسات المُرخص لها من قبل الوزارة بخدمة الحجاج من داخل المملكة والمدرجة في موقع الوزارة، وأن يكون التسجيل لأداء الحج من خلال الحاج نفسه، مع الحرص على عدم التعاقد مع أي حملات أو شركات غير مرخص لها من وزارة الحج والعمرة أو غير مدرجة ضمن موقع الوزارة”.

كما أكدت على “ضرورة مراجعة الخدمات المدرجة في الباقات عند الحجز للتأكد من مناسبتها قبل إتمام الحجز، والحرص على دقة المعلومات عند تسجيل البيانات واختيار الباقات، وعدم تكرار استخدام رقم الجوال للتسجيل في طلب مختلف”.

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