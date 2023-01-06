سلا.. إيقاف سارق غطاء حديدي لقناة تصريف المياه

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وتعييب منشأة ذات منفعة عامة.

وكان المشتبه فيه قد أقدم رفقة شخص آخر على سرقة الغطاء الحديدي لقناة لتصريف مياه الأمطار بمدينة سلا، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية من أجل توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0