طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، لطقس اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع تكون صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق مرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالواجهة المتوسطية والشمال الشرقي والسهول الشمالية، فضلا عن تسجيل تناثر غبار محلي بجنوب المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و 04 درجات بالأطلس والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية، ومابين 04 و 08 درجات بالسايس واللوكوس والواجهة المتوسطية و ملوية وسهول تادلة وأقصى الجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس ومابين 11 و 17 درجة بجنوب المملكة، وستكون مابين 08 و 13 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبعض الانخفاض بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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