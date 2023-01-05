قيادي في “البام” ينفي لهبة بريس خبر تقديم وهبي لاستقالته
هبة بريس – الرباط
بعد الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عن نتائج مباراة المحاماة لهذه السنة، بسبب اتهامات بالمحسوبية والزبونية، وبعدما انتشر خبر تقديم وزير العدل عبد اللطيف وهبي لاستقالته من منصبه على نطاق واسع مساء اليوم الخميس ، نفى مصدر مقرب من داخل حزب الاصالة والمعاصرة صحة مايروج.
وأكد مصدر “هبة بريس ” ان كل مايروج مجرد اشاعات ، نافيا ان يكون عبد اللطيف وهبي قد قرر تقديم تقديم استقالته من وزارة العدل على خلفية جدل نتائج امتحانات الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة .
واجتاح وسم ”إستقالة وهبي مطلب شعبي” الترند المغربي على منصة “تويتر”، خاصة بعد تصريحات وزير العدل التي أدلى بها ليلة أمس الثلاثاء عبر التلفزيون الرسمي.
وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أعلن أن وهبي الذي تحدث معه قبل اللقاء مع الصحافة اليوم الخميس عقب مجلس الحكومة، سيخرج خلال الساعات المقبلة ليشرح موقفه من الملف الذي تشوبه شبهات فساد وتزوير.
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14 تعليقات
يجب محاكمة هذا الوزير ومحاسبة من نصبه.بعد ضجة طوطو الان جاء دور المحاماة.مات الضمير
تقديم وهبي الإستقالة من منصب وزير هذي من السبع المستحيلات الرجل ضحى بالغالي و النفس من اجل يكون وزير و بين عشية و ضحاها يحطم هذا الحلم والله ولو يقطع رأسه لم يستقل
يجب وقف هذا النزيف من الزبونية والمحسوبية في جميع القطاعات يجب أن نكون سواسية..
المحاماة مهنة كانت في عهد قد مضى لما كان المحامي يتمرن ويبحث قبل ان يأخذ الكفاءة من علمه ثم يلج الى المهنة اما الان فتصبح عشوائي..
المنتخبين أفسدوا البلاد واغرقوها بالمحسوبية والزبونية ولم يعد لابناء الشعب مكان فيها..
هذه فضيحة من العيار الثقيل التى تمس قطاع العدل التي كان من المفروض أن تكون عادلة وتتصف بالشفافية والوضوح في هذه المباراة الوظيفية عكس مايحدث من محسوبية واصحاب النفوذ والمال..
كيف يمكننا الوثوق في التاريخ إذا كان الحاضر يتم تزويره امام أم أعيننا ..
حسبنا الله و نعم الوكيل ان الله يمهل و يهمل ..
لا حول ولا قوة الا بالله هذا هو الغش و النصب و الاحتيال والظلم من طرف وزير و موظفي وزارة العدل الى مزبلة التاريخ..
اللهم انت الحق ومنك الحق ولك الحق وانت على كل شيء قدير الظلم ظلمات يوم القيامة..
نطالب جلالة الملك نصره الله بالتدخل العاجل وإلغاء المباراة السابقة وإعادة الاختبار من جديد..
هدى هي المقولة العجيبة اذا كنت في المغرب فلا تستغرب..
الـمـش مـا يهـربش مـن دار العـرس ، مـا دامت الحكـومـة وبعض أعضائهـا لـم يقـضوا أغـراضـهـم وأهـدافـهـم ومصـالحهــم الشخصـيـة ولـم ينتـفعـوا لـم يســـقل أحـد منـهم ولـو طـال الانهـيـار واستمـر الفســاد في دواليـب وزاراتهــم . لقـد هـدمـوا مـا بنــاه المنتخـب الوطنــي. هــذا مـن عـلامـات الســاعة …
هل نظام العصابات به الاستقالة ؟،،،
هو كلب من كلاب العصابة