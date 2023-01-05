مباراة الجيش وسوالم ..ضبط أسلحة بيضاء وتوقيف العشرات

هبة بريس _ الرباط

علم ان تأمين مباراة كرة القدم التي جمعت، يومه الخميس 05 يناير بين الجيش الملكي والشباب الرياضي السالمي، انتهى بتوقيف العشرات من المشجعين وضبط عدد من الأسلحة البيضاء والعصي المعدنية.

وقالت مصادر متطابقة إن العملية مكنت من ضبط 69 قطعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأشكال وعدد من العصي المعدنية بحوزة عدد من المشجعين، والتي يشتبه في حيازتها بهدف استعمالها لأغراض الشغب والعنف المرتبط بالرياضة.

ووفق المصادر ذاتها فإن هذه التدخلات النظامية، التي تواصلت على مدار هذه المقابلة، أسفرت من توقيف 42 شخصا، من بينهم 15 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة هذه الأسلحة والأدوات الحادة والراضة، والتخدير وعدم الامتثال والرشق بالحجارة والعنف في حق عناصر القوات العمومية.

كما نتج عن هذه الأعمال تسجيل تعرض أربعة موظفين للشرطة لإصابات جسدية متفاوتة، نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بتجهيزات الملعب الداخلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا التحقق من مستوى ودرجة تورط كل شخص منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة.

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