مباراة الجيش وسوالم ..ضبط أسلحة بيضاء وتوقيف العشرات

2023-01-05 / 22:35
0
هبة بريس _ الرباط

علم ان تأمين مباراة كرة القدم التي جمعت، يومه الخميس 05 يناير بين الجيش الملكي والشباب الرياضي السالمي، انتهى بتوقيف العشرات من المشجعين وضبط عدد من الأسلحة البيضاء والعصي المعدنية.

وقالت مصادر متطابقة إن العملية مكنت من ضبط 69 قطعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام والأشكال وعدد من العصي المعدنية بحوزة عدد من المشجعين، والتي يشتبه في حيازتها بهدف استعمالها لأغراض الشغب والعنف المرتبط بالرياضة.

ووفق المصادر ذاتها فإن هذه التدخلات النظامية، التي تواصلت على مدار هذه المقابلة، أسفرت من توقيف 42 شخصا، من بينهم 15 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة هذه الأسلحة والأدوات الحادة والراضة، والتخدير وعدم الامتثال والرشق بالحجارة والعنف في حق عناصر القوات العمومية.

كما نتج عن هذه الأعمال تسجيل تعرض أربعة موظفين للشرطة لإصابات جسدية متفاوتة، نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بتجهيزات الملعب الداخلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمحمدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا التحقق من مستوى ودرجة تورط كل شخص منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما مدربا لنادي أنجيه

تعيين الفرنسي-المغربي عبد العزيز بوحزاما مدربا لنادي أنجيه

2023-01-05 / 20:46
Photo of “الفيفا” تعلن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023

“الفيفا” تعلن موعد سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023

2023-01-05 / 20:26
Photo of “الفيفا” يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

“الفيفا” يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

2023-01-05 / 13:01
Photo of أولمبياد باريس.. تقديم طرق تتبع وإدارة المنح الأولمبية بالرباط

أولمبياد باريس.. تقديم طرق تتبع وإدارة المنح الأولمبية بالرباط

2023-01-05 / 10:52
Photo of مباريات اليوم.. السوالم تستقبل العساكر و الوداد في قمة محلية أمام المحمدية

مباريات اليوم.. السوالم تستقبل العساكر و الوداد في قمة…

2023-01-05 / 10:41
Photo of المغرب الفاسي يتعادل بميدانه مع نهضة بركان 0-0

المغرب الفاسي يتعادل بميدانه مع نهضة بركان 0-0

2023-01-04 / 21:13
Photo of بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في السعودية

بالصور.. هذا هو القصر الذي سيقيم فيه رونالدو في…

2023-01-04 / 20:55
Photo of “المحكمة الرياضية” تصدم برشلونة ..تأكيد في حق ليفاندوفسكي

“المحكمة الرياضية” تصدم برشلونة ..تأكيد في حق ليفاندوفسكي

2023-01-04 / 20:18
Photo of الألعاب الأولمبية باريس 2024.. “2 مليون درهم ” لكل مغربي فائز بالميدالية الذهبية

الألعاب الأولمبية باريس 2024.. “2 مليون درهم ” لكل…

2023-01-04 / 19:48
Photo of المستديرة .. الهولندي “خاكبو” في ليفربول

المستديرة .. الهولندي “خاكبو” في ليفربول

2023-01-04 / 19:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق